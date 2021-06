Nicușor Dan, răspuns la problemele semnalate de bucureșteni: În două luni vom fi bine cu remediarea gropilor din asfalt. Operațiunea de cosire a ierbii din parcuri a început. Dezinsecția, după ce se opresc ploile (VIDEO)

Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, s-a adresat, miercuri, bucureștenilor în legătură cu două probleme intens semnalate în ultima vreme: parcurile neîngrijite și gropile din asfalt. Nicușor Dan a explicat cum s-a ajuns aici și a dat asigurări că situația va fi remediată în perioada următoare. Dan a mai susținut că prețurile fixate până acum pentru operațiunile de întreținere a parcurilor erau exagerat de mari, mult peste prețul pieței, iar acest lucru va fi remediat. Iarba din parcuri va fi cosită în următoarele două săptămâni, problema gropilor din asfalt va fi rezolvată în următoarele două luni, iar operațiunile de dezinsecție și deratizare vor încep când se vor opri ploile.

Nicușor Dan, răspuns la problemele semnalate de bucureșteni: În două luni vom fi bine cu remediarea gropilor din asfalt. Operațiunea de cosire a ierbii din parcuri a început. Dezinsecția, după ce se opresc ploile

Nicușor Dan, despre parcurile neîngrijire din București și problema gropilor din asfalt

Primarul General a explicat întâi cum s-a ajuns ca parcurile să fie neîngrijite, iar pe străzi să fie numeroase gropi nici acum neacoperite.

„Vreau să răspund direct unei probleme care e semnalată de mulți bucureșteni: da, avem întârzieri în ceea ce privește amenajarea parcurilor, sunt gropi în București și avem întârzieri în ce înseamnă dezinsecție și deratizare.

Vreau să spun că nu e un mandat obișnuit cel pe care l-am preluat. Am preluat un mandat cu datorii curente de 3 miliarde de lei, ceea ce înseamnă metroul din Drumul Taberei, ca reper. Deci aveam obligația să plătim banii pe loc. Am încercat să eșalonăm, am avut conturi poprite, am avut investițiile oprite. Nu a fost un mandat oarecare. Pentru a ne respecta obligațiile și a arăta că suntem serioși, am fost obligați să tăierm costuri și unde am fi vrut și unde nu am fi vrut și asta a fost situația la parcuri și la străzi. Banii pe care nu i-am avut în martie îi avem acum”, a susținut Primarul General.

Nicușor Dan a explicat apoi că prețurile pentru cele mai mici operațiuni erau mult peste cele din piață, lucru ce nu poate fi tolerat și va fi remediat. El a dat și câteva exemple: „Un alt motiv pentru care am tăiat niște operațiuni era că ele erau total neprofitabile economic, dezechilibrate față de piață. Pe zona de parcuri, ALPAB are contract cu Compania muncipală de parcuri și vă dau exemple de prețuri: cosire mecanică a gazonului - 1 leu pe metru pătrat, când prețul pieței e 23 de bani pe metrul pătrat. Cât costă să demontezi și să montezi o șipcă ruptă dintr-o bancă? 200 de lei s-o demontezi, 200 de lei s-o montezi. Cât costă să golești un coș de gunoi? 4 lei! Deci lucrurile astea nu puteau și nu pot să funcțioenze pe mai departe în acest mod și o să vedeți o corectare a tarifelor și o să mă țin de promisiunea de închidere a companiilor și de a merge către piață și prețuri corecte”.

Primarul Capitalei a spus apoi că operațiunea de cosire a ierbii din parcuri va fi gata în două săptămâni, gropile de pe străzi vor fi acoperite în două luni, iar operațiunile de deratizare și dezinsecție vor începe când se vor opri ploile.ALERTĂ! Un nou VIRUS periculos care afectează oamenii circulă prin lume. A fost detectat tot în China

„Operațiunea de cosire a ierbii din parcuri a început și estimez că în două săptămâni o să fim gata, urmează apoi spațiile verzi publice..

Pe gropile din asfalt am alocat o sumă consistentă în bugetul votat acum câteva săptămâni. Imediat ce contractul e semnat și vremea ne permite, o să acționăm. Undeva în două luni estimez că vom fi bine cu remediarea gropilor din asfalt.

Cât despre acțiunea de dezinsecție, în precedenta ședință de Consiliu am aprobat planul de acțiune avem pregătite utilajele. Cum vremea ne permite, începem să stropim. Nu putem face asta când plouă, că e inutil”, a mai declarat primarul Nicușor Dan.