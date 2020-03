Nicușor Dan, replică pentru Moise Guran: „Dacă are un program mai bun, îl aștept să vină cu el public, eventual să candideze” (VIDEO)

Nicușor Dan l-a invitat pe Moise Guran să prezinte public propriile soluții la problemele bucureștenilor și, eventual, să și candideze, dacă tot nu-i convine programul său.

Reacția vine după ce Moise Guran, coordonatorul USR pentru campaniile electorale din 2020, a susținut că programul lui Nicușor Dan pentru Capitală este „lipsit de soluții reale” și cam același cu cel din 2016. (Detalii AICI)

Dan a afirmat, pentru B1 TV, că nu trebuie să iei măsuri revoluționare pentru a rezolva problemele Bucureștiului, ci pur și simplu să adaptezi orașului soluțiile implementate deja de zeci de ani în capitalele occidentale. Să spui că faci autostrăzi suspendate „e o aberație”, a continuat el, dar poți să faci parcări mari, la intrarea în orașe, conectate la transportul public, poți să faci șoseaua de centură sau semaforizarea inteligentă.

Întrebat despre afirmațiile lui Guran, Dan a răspuns: „E democrație, fiecare spune ce vrea. Dacă Moise are un program mai bun, îl aștept să vină cu el public, eventual să candideze. Nu vreau să intru în acest tip de polemici. Și pe persoană, și program, am susținerea partidelor de Opoziție. Am candidat în 2012 prima dată, ca independent, și am făcut 9%. În 2016 am candidat cu USB, devenit între timp USR, și am făcut 30%, fiind al doilea. Evident că liniile de program sunt aceleași, că problemele Bucureștiului sunt aceleași, ultimele administrații nu le-au rezolvat: probleme cu traficul, poluarea, clădirile cu risc seismic, termoficarea, dezechilibrul financiar. Excistă și soluții pe care orașele ocicdentale le-au găsit acum 40 de ani și noi trebuie să le aplicăm și există mici diferențe specifice de cum le aplicăm”.