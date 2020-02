Nicușor Dan, replică la atacurile din PLUS: De un an spun că voi negocia cu toate partidele de Opoziție. Cel mai important partid, PNL, mi-a dat susținerea oficială

Nicușor Dan le răspunde liderilor PLUS care l-au atacat după ce a primit susținerea PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Mi-am anunțat candidatura independentă la Primăria Capitalei cu aproape un an în urmă și am spus de atunci, public și în mod repetat, că voi negocia cu toate partidele de Opoziție. O simplă căutare pe Google expune sute de articole de presă, care informează despre negocierile mele. Am vorbit în ultimele luni cu toți liderii partidelor de opoziție din România”, a transmis Dan.

Replica vine după ce Dacian Cioloş a dat de înțeles că Nicușor Dan a cam jucat murdar: „Mi-ar fi plăcut ca Nicușor Dan să fi discutat cu Vlad Voiculescu și despre susținerea pe care o negocia cu Ludovic Orban, așa cum au discutat despre multe alte probleme, transparent, constructiv”.

„Vorbesc despre candidatul unic de un an de zile. Logic, candidatul unic nu se poate obține decât strângând în jurul unei persoane toate forțele politice de opoziție. Am reușit să obțin susținerea USR. PMP declară prin liderii săi că mă susțin, iar cel mai important partid din România, PNL, mi-a dat susținerea oficială ieri. Sper ca și restul de forțe politice anti-PSD să li se alăture”, a mai replicat Nicușor Dan.

Vlad Voiculescu a anunțat că se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, după ce PNL a decis că-l va susține pe Nicușor Dan. Cum acesta a fost candidatul USR și PMP a anunțat de asemenea că-l susține, se conturează scenariul în care Opoziția din București se va prezenta în fața alegătorilor cu un candidat unic - Nicușor Dan.

Voiculescu a criticat modul „netransparent” în care au negociat Dan și liderii PNL: „Nicușor Dan a făcut uz de politica veche. Scopul NU scuză mijloacele. E păcat că avem un candidat ales în spatele ușilor închise, după interesele unui șef de partid sau al altuia”. (Detalii AICI)