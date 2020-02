Nicușor Dan, candidat independent la Primăria Capitalei, a ajuns în Aleea Modrogan, joi după-amiază, pentru o întâlnire cu reprezentanții PNL București, anunță reporterul B1.RO.

Este primul contact dintre Nicușor Dan și liderii filialei bucureștene, după momentul în care Ludovic Orban anunța că va propune conducerii lărgite a PNL ca formațiunea să-l susțină pe deputat în cursa pentru Primăria Capitalei.

„În urma discuțiilor pe care le-am avut cu Nicușor Dan, mai multe discuții care au vizat problematica Bucureștiului, soluțiile pentru rezolvarea marilor probleme ale Capitalei, am luat decizia de a-l propune pe Nicușor Dan ca și candidat la Primăria Capitalei susținut de PNL.

Nu am avut nicio negociere de natură politică cu Nicușor Dan. Doar am discutat despre problemele bucureștenilor și soluțiile de implementat.

PNL face într-un fel un sacrificiu pentru că renunță la dorința de a avea un candidat propriu. Acest sacrificiu e făcut, trecând peste egoismul firesc al fiecărui partid, pentru un candidat care are cu adevărat toate datele.

Nu i-am solicitat lui Dan să se înscrie în PNL, pentru a ține deschisă posibilitatea de a fi susținut și de alte partide”, preciza Ludovic Orban, joi.

Ulterior, la finalul întrevederii dintre Nicușor Dan și reprezentanții PNL București, independentul a susținut o scurtă declarație de presă, în care a mărturisit că anunțul lui Ludovic Orban îl „onorează”.

„Este o susținere pe care eu o cer de un an de zile. Când am intrat în această campanie, am spus că eu sunt un candidat independent. Am o șansă. Am spus că publicul de opoziție din București așteaptă o alternativă. Această calitate de a fi independent permite susținerea mea din partea mai multor partide. Faptul că PNL a decis, azi, să mă susțină este un gest care mă onorează, un gest de mare responsabilitate, care permite realizarea acestui deziderat al publicului de opoziție din București - un candidat unic”, a declarat Nicușor Dan, după întrevedere.