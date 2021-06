Nicușor Dan s-a tuns. Primarul spune că așa i-au cerut bucureștenii: „Am primit acest reproș de la mai multă lume” (FOTO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, susține că a decis să se tundă pentru că așa i-au cerut cu bucureștenii. Edilul spune că primise reproșuri și că a observat că lumea e obișnuită cu un anumit tip de reprezentare.

Primarul Nicușor Dan s-a tuns

„Nu am dat importanță acestui aspect, dar am văzut că lumea e obișnuită cu un anumit tip de reprezentare. Eu reprezint bucureștenii, în special pe cei care m-au votat. Mi-au cerut asta, m-am tuns. (...) Am primit acest reproș de la mai multă lume, și atunci am decis să mă conformez, pentru că, repet, nu e vorba de mine, ci e așa cum își închipuie multă lume care m-a votat că trebuie să arate un primar pe care ei l-au votat. Și atunci...”, a declarat Nicușor Dan, la Stirileprotv.ro.



Nicușor Dan, după ce s-a tuns / sursă foto: www.stirileprotv.ro

Coafura lui Nicușor Dan provocase reacții de tot felul, în special în mediul online. De altfel, în 21 mai, edilul era întrebat chiar și în timpul unei conferințe de presă „dacă s-a certat cu frizerul”. În replică, râzând, primarul general al Capitalei declara: „Daa... haideți să facem un sondaj în rândul bucureștenilor, să vedem dacă ar trebui să mă tund sau nu”.



Nicușor Dan, înainte să se tundă / sursă foto: Facebook