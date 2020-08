Nicușor Dan și-a depus candidatura pentru Primăria Generală: Putem face din București un centrul regional în tehnologie și centrul cultural și economic al sud-estului Europei (VIDEO)

Nicușor Dan și-a depus candidatura pentru Primăria Generală a Capitale. El a ținut să mulțumescă USR-PLUS și PNL pentru că au înțeles mesajul bucureștenilor, care își doresc să scape de administrația PSD. Despre campania sa, Nicușor Dan a precizat că este una a oamenilor de bun simț ce își doresc un oraș în care administrația să lucreze pentru ei. O campanie a tinerelor familii care vor creșe și grădinițe pentru copiii lor, o campanie a persoanelor în vârstă care vor spații de recreere, o campanie a oamenilor de afaceri care nu mai vor să fie faultați de Primărie și o campanie a persoanelor cu handicap, care-și doresc un oraș accesibil. Dan a enumerat apoi o parte din eșecurile Administrației Firea și a prezentat, pe scurt, câteva dintre soluțiile cu care vine în fața bucureștenilor.

„Campania asta e, de fapt, campania miilor de bucureșteni care vor ca administrația să fie una de bun simț, o administrație care lucrează pentru ei și nu vor ca administrația să fie una care minte și care-și bate joc de banii pe care ei i-au muncit. E o campanie pentru mamele care vor să aibă loc cu căruciorul pe stradă și ca dacă semnalează o defecțiune la un loc de joacă, ea să fie reparată, e o campanie pentru familiile tinere care vor garanția că găsesc un loc la creșă sau la grădiniță, e o campanie pentru persoanele în vârstă care au nevoie de un centru de cartier, în care să se întâlnească cu alte persoane și să vadă un spectacol de film sau de teatru, e o campanie pentru persoanele cu handicap, care au nevoie doar ca Primăria să le dea un oraș accesibil pentru ca ei să aibă un loc de muncă, e o campanie pentru oamenii de afaceri care spun acum că vor ca Primăria să nu-i încurce și care spun că le e rușine să-și invite omologii, partenerii lor de afaceri, pentru că orașul ăsta nu arată bine”, a declarat Nicușor Dan.

Dan a ținut să le mulțumească bucureștenilor care au semnat pentru candidatura sa și voluntarilor din PNL și USR/PLUS, care au stat în stradă pentru a le strânge, oamenilor care au donat și personalităților care și-au exprimat susținerea.

A mulțumit, de asemenea, și PNL și USR-PLUS, care au înțeles mesajul bucureștenilor, anume că „ne-am săturat de administrația PSD, uniți-vă și scăpați-ne de această administrație. Aceste partide au luat decizii dificile uneori pentru organizațiile lor. Au înțeles scopul lor mai înalt și s-au raliat la ce le-au cerut bucureștenii și vin azi cu o listă comună la Primăria Generală și la Primăriile de sector”.

„Suntem într-o situație paradoxală aici, în București. Avem firme care crează inteligență artificială, avem în București firme lideri mondiali în domeniile lor. Noi creăm un PIB pe cap de locuitor mai mare decât media UE. Noi, bucureștenii, suntem oameni creativi și muncitori și, cu o administrație care să fie de partea noastră și să colaboreze, putem face un oraș de care să fim mândri”, a mai declarat candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei.

