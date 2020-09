Șeful direcției juridice și arhitectul șef al Bucureștiului se numără printre primii angajați ai PMB care vor fi concediați, a declarat Nicușor Dan, în exclusivitate pentru B1 TV, sâmbătă seara.

„Confirm, confirm", a declarat Nicușor Dan pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.