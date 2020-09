Nicușor Dan: Sistemul de transport în comun din Capitală are trei probleme mari – nu te poți baza pe el, e murdar, iar o parte importantă din acesta n-are aer condiționat (VIDEO)

Nicușor Dan este de părere că sistemul de transport în comun din Capitală are trei „probleme mari”, și anume că nu te poți baza pe el, este murdar, iar o parte importantă din acesta nu este dotată cu aer condiționat. Dacă ultimele două neajunsuri, susține demnitarul, sunt ușor de rezolvat „la bugetul pe care noi, municipalitatea, îl alocăm pentru transportul public", chestiunea ce ține de „eficientizarea lui e puțin mai complicată”.

