Nicușor Dan: „Situația Primăriei Capitalei nu a fost cea mai fericită, însă vreau să vă anunț că ne însănătoșim în ritm rapid” / Ce spune edilul despre rețeaua de termoficare (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, susține că datoriile municipalității către Termoenergetica și cele pe care le are Termoenergetica la ELCEN se ridică la o sumă de circa 400 de milioane, însă a explicat că acestea ar putea fi recuperate. „Situația financiară a Primăriei nu a fost cea mai fericită, însă vreau să vă anunț că ne însănătoșim în ritm rapid”, a afirmat edilul, care a subliniat că PMB începe să devină „foarte serioasă” în relațiile contractuale pe care le are.

