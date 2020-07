Nicușor Dan: Societatea românească a avut o reacție foarte bună în debutul pandemiei, dar s-a relaxat prea devreme. Am avut zile în care plecau bolnavii din spital, pentru că nu puteau fi sancționați (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul independent susținut de PNL și USR la Primăria Capitalei, a comentat evoluția epidemiei de coronavirus din România, miercuri, în direct pe B1 TV, și susține că deși societatea românească a avut o reacție „foarte bună” în debutul crizei COVID-19, „s-a relaxat prea devreme”.

