Nicuşor Dan: Am găsit soluţia care să îmi permită să contrasemnez în mod legal protocolul Alianţei USR - PLUS

Nicușor Dan a anunțat că a găsit, împreună cu echipa juridică, o soluție prin care să contrasemneze legal protocolul alianței USR - PLUS. Nu garantează, însă, că acest demers va duce la admiterea contestației depusă de alianță.

”Am gasit, impreuna cu echipa juridica (aceeasi din 2016), solutia care sa imi permita sa contrasemnez in mod legal protocolul Aliantei USR PLUS. Nu garantez ca, in urma semnaturii mele pe protocol, contestatia Aliantei USR PLUS va fi admisa. Fac insa tot ce tine de mine, in situatia data, ca o optiune electorala imbratisata de o parte a populatiei, sa poata fi prezenta pe buletinele de vot in 26 mai”, a transmis Nicușor Dan, pe Facebook.

Biroul Electoral Central a respins, joi, formarea alianței USR - PLUS, pe motiv că Dan Barna și Dacian Cioloș nu ar figura în Registrul partidelor ca fiind președinți ai celor două formațiuni, ci Nicușor Dan, respectiv Raluca Daneş.