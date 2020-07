Nicușor Dan, candidatul independent susținut de PNL și USR la Primăria Capitalei, a prezentat planurile pentru un sistem de mari parcări la intrarea în București și a subliniat că traficul din oraș este principala sa preocupare în programul pe care îl adresează electoratului, la orizontul alegerilor locale din 2020, în condițiile în care, în opinia sa, aglomerația de pe străzi reprezintă cea mai mare problemă a bucureștenilor.

