Nicușor Dan: Sunt luni de zile de când se vorbește de testarea bucureșenilor pentru COVID-19 și nu am testat nici șoferii de autobuz, deși am fi avut timpul necesar și resursele pentru a o face (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul sprijinit de PNL la Primăria Capitalei, a susținut, duminică, o conferință de presă, în care a vorbit despre măsurile luate de Primăria Capitalei în criza sanitară generată de noul coronavirus. Acesta a susținut că deși actuala aministrația vorbește de multă vreme despre testarea bucureștenilor pentru infecția cu SARS-CoV-2, acest proiect nu a fost încă demarat, deși, spune Nicușor Dan, există resursele necesare. Totodată, candidatul sprijinit de PNL a acuzat Primăria Capitalie că ia decizii ”după ureche” și a făcut chetuieli „total nerealiste”.

”Urmează o perioadă și mai dificilă decât cea pe care am trecut-o pentru că trebuie să reluăm activitatea și trebuie să respectăm regulile de protecție pentru a limita răspâdirea virusului.

Sunt luni de zile de când se vorbește de testarea bucureșenilor și nu am testat nici șoferii de autobuz, deși am fi avut timpul necesar și resursele pentru a o face, nu am făcut-o. (...)

Nici măcar în ziua de azi nu au încetat toaletările de copaci care distrug mii de copaci din Bucuresti și nu reușim să spălăm eficient străzile din București care sunt o sursă de praf.

Dacă avem un oraș cu 100.000 de IT-iști, vrem o primărie care să implementeze metode IT sau vrem o primărie de secol XIX, cum , din păcate, este primăria de azi pentru că cu avem platforme relevante IT pe domenii cum sunt sănătatea, cultura sau economia din București.

Vrem o primărie care e legată de marile orașe ale lumii și este corelată în măsurile pe care acestea le iau sau o primărie care trăiește în lumea ei și face lucruri după cum i se pare. Există o rețea a marilor primării din lume din care Bucureștiul nu face parte și multe dintre măsurile pe care le propunem azi vin reflecția pe care specialiștii din aceste primării, împreună cu specialiștii au făcut-o pe acest fenomen și pe care le-au implementat în orașele lor.

Vrem o primărie care ia decizii pe bază de date sau una care acționează după ureche? Dacă am fi avut, în momentul ăsta, baze de date care să ne spună care sunt marii angajatori din Pipera, câți angajați au fiecare dintre ei, am fi putut, împreună cu ei, să facem un plan de măsuri sistematic, pe decalarea programului de lucru. Așa, suntem la mila lor, sperăm să implementeze programul pe care Guvernul l-a propus.

Vrem o primărie care să fie responsabilă cu banul public sau o primărie care să ne sfideze și să facă cheltuieli total nerealiste. Urmează o reîncepere a activității, o presiune pe platforma Pipera. Avem o soluție foarte simplă, tramvaiul 5, care degrevează presiunea pe oamenii care vin cu metroul acolo și pe care Primăria Capitalei n-a fost în stare să o implementeze. În schimb, am avut în toată această perioadă, cheltuieli cu publicitate, pentru ca Primăria să ne spună în continuare cât de grozavă este și să păcălească în contiuare bucureștenii”, a declarat Nicușor Dan.

Totodată, acesta a acuzat că sectorul economic a fost total neglijat de Primăria Capitalei.

”De el depinde și bunăstarea bucureștenilor și funcționarea ulterioară a Primăriei pentru că parte foarte importantă din banii pe care îi folosim vin din taxele pe care acești operatori le produc și e important ca ei să-și continue activitatea pentru că există deja un capital acumulat și ar fi păcat ca el să se piardă”, a atras atenția candidatul la funcția de primar general.

