Nicușor Dan: "Sunt pe aceeași lungime de undă cu prefectul Capitalei în privința relaxării restricțiilor legate de COVID-19"

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a precizat pe pagina de Facebook că împărtășește opinia prefectului Capitalei, potrivit căreia restricțiile ar trebui relaxate și că în curând, împreună cu specialiștii va fi luată o decizie cu privire la acest subiect:

"Sunt pe aceeași lungime de undă cu prefectul Capitalei în privința relaxării restricțiilor legate de COVID-19. Suntem amândoi membri în Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă și acolo, împreună cu specialiștii, vom lua curând decizia oficială.

Îmi doresc să relaxăm cât mai repede restricțiile și, în același timp, trebuie să ne asigurăm pe cât posibil că nu ne întoarcem în scenariul negativ. Bucureștenii (inclusiv oamenii din domeniul educației, culturii, HORECA etc) vor predictibilitate și trebuie să ne străduim să oferim asta", a spus Nicușor Dan.

Anunțul edilului are loc în contextul în care Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a precizat că rata incidenței cazurilor de infectare cu coronavirus se menține sub trei la mia de locuitori și joi , iar în aceste condiții, dacă tendița se va păstra și în următoarele zile, ar urma să fie convocat Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență care să ia o decizie cu privire la ridicarea unora dintre restricțiile care sunt în vigoare în acest moment în București.

”Veștile bune sunt că și astăzi suntem sub pragul de trei la mie. Reglementările normative aflate în vigoare prevăd faptul că urmează să supraveghem rata de incidență a infectărilor în următoarele 48 de ore și dacă informațiile că astăzi suntem sub trei la mie se confirmă și mâine vom avea o tot sub trei la mie, vom convoca Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență și vom propune adoptarea unei hotărâri prin care să relaxăm mai multe măsuri, atât cât ne permit reglementările aflate în vigoare.

Este vorba de permiterea funcționării cu o capacitate de maximum 30% a instituțiilor de spectacol, teatrelor și cinematografelor cu public. De asemenea, este vorba de redeschiderea activităților la interior a resuaturantelor, barurilor, cafenelelor, în limita a maximum 30% din capacitatea fiecărei unități și totodată, de permiterea activităților cu publicul până în limita a 30% în spațiul destinat a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc”, a spus Traian Berbeceanu, într-o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV.