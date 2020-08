Nicușor Dan: Suntem împreună pentru a construi noul București. PNL și USR-PLUS propun primari care să scoată Capitala din dezastrul administrativ lăsat de PSD

Nicușor Dan, candidatul independent susținut de PNL și USR-PLUS la Primăria Capitalei, a fost prezent la lansarea oficială a candidaturii lui Ciprian Ciucu pentru postul de primar al Sectorului 6. Alianța, spune demnitarul, propune edili „care să scoată Bucureștiul din dezastrul administrativ lăsat de PSD”. Alături de cei doi a mai luat cuvântul și Ludovic Orban, liderul liberalilor.

