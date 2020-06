Nicușor Dan, candidatul independent susținut de PNL și USR la Primăria Capitalei, susține că, pentru bucureșteni, ultimii patru ani au fost unii „pierduți”, care nu au adus „nicio îmbunătățire a problemelor structurale” pe care le întâmpină Capitala.

