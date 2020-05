Nicușor Dan, despre situația de pe malul Floreasca, în direct pe B1 TV

Nicușor Dan, candidat independent la Primăria Capitalei susținut de PNL și USR, a comentat situația de pe malul Lacului Floreasca, unde a fost demarată o construcție la doar 8 metri distanță de lac, în pofida prevederilor legale. De altfel, chiar instanța a decis că autorizația, care a fost emisă de Andrei Tudorache, primarul Sectorului 1, este nelegală. Totuși, deputatul a explicat că, chiar și în aceste condiții, există o practică de a continua lucrările, „pe șest”, în speranța că proiectul va fi dus la bun sfârșit și se va putea demara vânzarea apartamentelor.



„E vorba de malul Lacului Floreasca. Când s-a făcut Planul Urbanistic General (PUG), în 2000, s-au prevăzut în mod logic 50 de metri spațiu verde pentru malul apei, de la Herăstrău, până la Cernica. Tocmai pentru ca primăria să poată să amenajeze acolo o pistă de biciclete, promenade – un mare parc pe toată lungimea apei – și acolo s-a construit la 8 metri de lac, ca să vadă omul mai bine apa. Noi am făcut o acțiune în instanță, mai multe ONG, printre care Salvați Bucureștiul, și instanța a zis că autorizația este nelegală, primarul Sectorului 1 o emisese, și a suspendat lucrările acolo. Numai că instituția care trebuie să constate acest lucru, să se ducă să oprească șantierul, este Poliția Locală Sector 1, care e exact în subordinea celui care a dat autorizația nelegală, primarul Sectorului 1. Atunci, ei întârzie. Până nu ne ducem noi să sunăm la 112, să vină Poliția națională, să îi obligăm să facă proces verbal, e o practică să mai continue tipul acesta de lucrări”, a explicat Nicușor Dan, joi seară, în direct pe B1 TV, la emisiunea „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.



Întrebat care este sensul de a continua lucrările dacă oricum autorizația a fost declarată nelegală, Nicușor Dan a răspuns: „Ei speră să continue așa, și pe șest. De obicei se lucrează chiar și după ce vine Inspectoratul de Stat în Construcții sau Poliția Locală și opresc. Sunt tot felul de momente, Revelioane, schimbare de guvern, când toată lumea se uită în altă direcție și ei vin repede, și mai construiesc cinci, șase zile, sperând că la un moment dat o să sfârșească și o să poată să vândă apartamente. Cam aceasta este speranța lor. (...) Uneori se și înscrie la Cartea Funciară, că nu sunt legile foarte clare despre toată corelația între autorizații, carte funciară, iar atunci se profită de incoerențele acestea legislative”.

„Există o lege foarte bună dată în România, în anul 2007, tot așa sub presiunea UE, care spune că nu ai voie să construiești pe spațiul verde. Acolo, așa cum am spus, Planul Urbanistic al Bucureștiului, făcut în 2000, spune că pe malul apei, pe malul lacurilor din zona de nord, 50 de metri de la mal e spațiu verde. Nu ai voie să construiești”, a subliniat Nicușor Dan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.