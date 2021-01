Nicușor Dan: Urgența este să ieșim cu un buget realist imediat după aprobarea bugetului național. Vreau să ieșim din politica de timp Moș Crăciun (VIDEO)

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat, vineri, că a început dezbaterea bugetului Bucureștiului împreună cu Executivul, cu consilierii generali și cu mai multe ONG-uri. Edilul general a precizat că obiectivul Municipalității este să se ajungă la ”un buget realist imediat după aprobarea bugetului național”.

„Dezbatem bugetul, este un proces de dezbatere pe care l-am început cu executivul și cu consilierii generali și ONG-urile. Îl vom continua după ce vom ajunge la o formă agreată cu cetățenii din București. Am avut discuții aplicate și am ieșit din zona de politicianism, toată lumea a vorbit aplicat pe cifre și pe priorităț și pentru oraș. Mulțumesc ONG-urilor care au participat, pentru că au venit cu soluții și cu propuneri pertinente. Există un ONG care a făcut un studiu despre cum pot să fie folosite locurile publice pentru a eficientiza locurile de parcare din zone centrale. Un alt ONG a cartat mai bine de jumătate din clădirile de patrimoniu din București.

Vreau să ieșim din politica de timp Moș Crăciun, în care s-a desfășurat până acum discuția pe buget. Veneau directorii, propuneau mult, știau că se taie, se tăia din pix și nu exista nicio coerență între lucrurile care se plăteau de la bugetul local.

Din punct de vedere operațional, discuțiile pe buget vor continua marți și miercuri, în special cu instituțiile din educație și cultură din subordinea Primăriei. Urgența este să ieșim cu un buget realist imediat după aprobarea bugetului național. Buget realist înseamnă cu venituri reale, și nu 7 miliarde și jumătate venituri imaginare. Vreau să recâștigăm încrederea atât a băncilor de la care ne vom împrumuta, cât și a pieței, a furnizorilor de servicii cu care vrem să lucrăm în continuare”, a declarat Nicușor Dan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.