Nicușor Dan: USR își va alege candidatul la Primăria Capitalei la jumătatea lui octombrie. Orice președinte poate influența rezultatul, dar formal decizia e luată de membrii din București (VIDEO)

Nicușor Dan a anunțat miercuri seară, în direct pe B1TV, că membrii USR din București vor decide la jumătatea lunii octombrie cine este candidatul Uniunii la alegerile pentru Primăria Capitalei din 2020.



„Am spus că bucureștenii, care votează partidele de Opoziție o vor, sondajele spun că peste 70% vor un candidat unic ca să fie siguri că PSD și Firea vor fi învinse. Am cerut, în mod public, sprijinul partidelor de Opoziție și acum, pentru că USR își face campania pentru desemnarea lor, le-am trimis și eu motivația și de ce cred că ei ar trebui să mă susțină pe mine”, a declarat Nicușor Dan, în direct emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Întrebat despre declarația lui Dan Barna, președintele USR, care afirma în 2017 că l-ar susține pe Nicușor Dan în cursa pentru Primăria Capitalei, Nicușor Dan a răspuns: „Așa cum spuneam mai devreme, conform statutului, această decizie pentru cine susține USR București la Primăria Capitalei revine Conferinței Municipiului București, adică totalității membrilor din București. Ei vor lua decizia la jumătatea lunii octombrie.



Alături de el, care vrea să participe din postura de independent, în cursa internă a USR pentru desemnarea candidatului la șefia administrației bucureștene s-au mai înscris dezvoltatorul imobiliar Dragoș Dragoteanu și Mihnea Bărbulescu, om din zona finanțelor.



„Orice președinte poate să influențeze, mai mult sau mai puțin, membri, dar formal decizia o va lua Conferința Municipiului București”, recunoaște Nicușor Dan.

