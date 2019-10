Nicușor Dan, despre disputa din USR: Cred că decizia în ce mă privește va fi favorabilă. Oamenii din București vor altă administrație, iar USR trebuie să fie partidul unei generații (VIDEO)

Mai mulți USR-iști din conducerea centrală a partidului sunt revoltați de decizia de amânare a desemnării candidaților la alegerile locale care nu sunt membri de partid. Aceștia acuză că majoritatea controlată de Dan Barna încearcă astfel să îl scoată pe Nicușor Dan din joc pentru a-l favoriza astfel pe candidatul PLUS, Vlad Voiculescu.

Nicușor Dan, în schimb, e încrezător că situația din USR se va tranșa în favoarea sa. El a precizat, pentru B1 TV, că statutul USR, așa cum l-a gândit el acum patru ani, prevedea că scopul partidului era tocmai să aducă oameni competenți din societatea civilă pe poziții importante, chiar dacă aceștia nu sunt și nu vor să fie membri de partid. Dan a mai susținut că juriștii USR au susținut deja că o eventuală susținere a sa de către acest partid nu este în afara statutului.

