Nicușor Dan: Cioloș vrea să ajungă prim-ministru / Despre alegerile pentru Primăria Capitalei: PSD nu e învins dinainte, Opoziția trebuie să vină cu un candidat unic. USR are de trecut un test (VIDEO)

Nicușor Dan a declarat, pentru B1 TV, că e foarte probabil ca USR-PLUS să meargă pe varianta tandemului președinte-premier la alegeri și, din câte înțelege el, Dacian Cioloș vizează funcția de prim-ministru.

”În chestiunea cu USR-PLUS eu vorbesc ca analist, din afară, că n-am informații dinăuntru. E o negociere în care cele două partide discută multe lucruri, inclusiv de parlamentare. În negociere, Cioloș a afirmat că n-a renunțat la posibilitatea de a candida el la președinție, adică ”nu luați de la noi asta gratis”, iar pentru varianta foarte probabilă în care se va ajunge la un tandem, discursul pe care începe Cioloș să-l aibă e ”premierul e mai important ca președintele”, tocmai pentru a duce imaginea pe ce vrea el să facă. El vrea să ajungă prim-ministru, din câte înțeleg eu”, a declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

