Nicușor Dan: Validarea mandatului meu, contestată prin 52 de cereri de apel, formulate în majoritate de foști și actuali consilieri PSD. Bucureștiul are mari probleme, însă nu rezolvarea lor e urgența PSD

Nicușor Dan, primarul general ales al Capitalei, a precizat că validarea mandatului său de către Tribunal a fost contestată prin 52 de cereri de apel, ce au fost „formulate în majoritate de foști și actuali consilieri PSD”. El susține că deși Bucureștiul are „mari probleme de rezolvat, cele mai urgente fiind criza coronavirusului, termoficarea și colapsul financiar”, urgența PSD „nu este rezolvarea problemelor orașului, ci întârzierea preluării mandatului” său.

„Bucureștiul are mari probleme de rezolvat, cele mai urgente fiind criza coronavirusului, termoficarea și colapsul financiar. În acest context, validarea de către Tribunal a mandatului meu de primar a fost contestată prin 52 (cincizeci și două) cereri de apel, formulate în majoritate de foști și actuali consilieri PSD. Dosarul celor 52 de apeluri are termen luni, la Curtea de Apel. Urgența PSD nu este însă rezolvarea problemelor orașului, ci intârzierea preluării mandatului meu. Probabil că mai au nevoie de câteva zile în plus ca să șteargă niște urme și ca să rezolve solicitările unor «prieteni»”, a scris Nicușor Dan, miercuri, pe Facebook.

Primarul general ales al Capitalei a mai afirmat că oamenii PSD, „cei responsabili de dezastrul din termoficare”, cer imperativ apă caldă și căldură în București, „uitând că Firea e încă primar în funcție, iar responsabilitatea este încă a ei!”.

„În același timp, oamenii PSD – cei responsabili de dezastrul din termoficare – cer imperativ apă caldă și căldură în București, uitând că Firea e încă primar în funcție, iar responsabilitatea este încă a ei! Se dovedește acum că respectul Gabrielei Firea și al PSD București față de cetățenii Capitalei e zero. Pesediștii sunt deja ocupați cu campania electorală pentru alegerile parlamentare și înțeleg probabil să-și facă această campanie pedepsind bucureștenii și neglijându-și atribuțiile pe care le au, conform legii, până în ultima zi oficială de mandat”, a adăugat Nicușor Dan.

El n-a uitat nici de Gabriela Firea, cea pe care a învins-o în cursa pentru Capitală la alegerile locale din 27 septembrie.

„Cât despre Gabriela Firea, vă amintiți cum, înaintea alegerilor, susținea categoric că nu se ține de scaunul de primar? După ce a arătat că nu știe să piardă, Gabriela Firea nu reușește nici să părăsească cu demnitate funcția de primar”, a conchis Nicușor Dan.