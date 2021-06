Nicușor Dan: Veți vedea în curând achizițiile pentru 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice / Autobuzele vor veni la timp în stații / Vor fi intervenții în ceea ce privește semaforizarea (VIDEO)

Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, a remarcat faptul că traficul din București e din nou la fel de aglomerat precum era înainte de pandemie. Acesta a spus apoi că e mai curat în mijloacele de transport în comun, iar în trei luni vor fi rezolvate problemele legate de nerespectarea timpilor de sosise în stații. Primarul General a mai afirmat că urmează intervenții la sistemul de semaforizare, dar nu la fel de ample pe cât și-ar fi dorit, din cauza limitărilor financiare. „Veți vedea în curând achizițiile pentru 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice”, a mai precizat Dan.

Nicușor Dan: Veți vedea în curând achizițiile pentru 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice / Autobuzele vor veni la timp în stații / Vor fi intervenții în ceea ce privește semaforizarea

„Imediat după încetarea efectelor pandemiei, traficul a revenit cel pe care noi îl știam.

Soluțiile pentru trafic sunt transportul public. E o ameliorare în ce privește respectarea timpilor de către autobuzele, troleibuzele, tramvaiele pe care noi le avem. Există o ameliorare în ce privește curățenia din mijloacele de transport în comun.

Există necorelări între un parcurs normal al autobuzului, în condițiile actuale de trafic, și programul de trafic pe care îl are. Deci e o chestiune de trei luni să ajungem, linie cu linie, să avem programe care să respecte realitatea și o să vedeți linie cu linie că autobuzele vin la timp”, a declarat Nicușor Dan.

Primarul General a precizat apoi că, în ceea ce privește semaforizarea inteligentă, nu a putut să-și pună în aplicare planurile din lipsă de bani: „Pe semaforizarea inteligentă, nu am avut banii. E un proiect la care țin foarte mult, dar nu am avut banii, așa că nu am avut decât mentenanță. Avem banii după votarea bugetului și o să vedeți niște intervenții, nu la amploarea celor pe care le-am prevăzut, din cauza limitărilor financiare. Așteptăm să vedem PNRR-ul dacă vom avea bani pentru intervenții mult mai consistente”.

Nicușor Dan a amintit apoi că a semnat contractul cu Astra pentru furnizarea a 100 de tramvaie, care vor veni de vara viitoare. „Veți vedea în curând achizițiile pentru 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice", a mai precizat el.

„Ați văzut măsura cu ridicarea (prețurilor la parcări). Din păcate, așa spune Codul Fiscal, intră în vigoare doar de la 1 ianuarie pentru ridicarea prețurilor parcării, care să încurajeze oamenii care nu folosesc mașina proprietate personală să n-o mai țină în fața blocului.

Astea sunt măsurile pe care putem să le luăm în acest moment.

Cele pe termen mediu și lung sunt metroul de suprafață, reabilitatea a 50 de kilometri de linie de tramvai, dar asta costă 350 de milioane de euro - să vedem dacă-i găsim în PNRR sau în fondurile structurale - extinderea liniei de tramvai, 7 milioane de euro pe kilometru de linie”, a mai declarat primarul Nicușor Dan.