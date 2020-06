Nicușor Dan: Viziunea e să facem Capitala centru regional pe IT, industrii creative, academic și cultural. Dincolo de emoția pe care epidemia a stârnit-o, bucureștenii vor vedea că până acum nu s-a făcut nimic (VIDEO)

Nicușor Dan, candidatul la Primăria Capitalei susținut de PNL și USR, a declarat, pentru B1 TV, că viziunea sa este de a face din București un centru regional pe IT, industrii creative, academic și cultural. A precizat, însă, că sunt probleme grave ce trebuie rezolvate întâi: cea a traficului, a poluării și a termoficării. Dan s-a arătat destul de încrezător în șansele sale de a câștiga Primăria Capitalei, argumentul său fiind că, dincolo de emoțiile generate de epidemia de coronavirus, bucureștenii vor înțelege că actuala administrație nu a făcut nimic pentru ei.

Nicușor Dan a declarat, pentru B1 TV, că, odată ajuns primar al Capitalei, planul său este să transforme Bucureștiul într-un centru regional pe IT, industrii creative, academic și cultural.

„Viziunea e să facem Bucureștiul un oraș occidental european, ceea ce nu arată acum din punct de vedere al calității vieții, și, din punct de vedere economic, în competiția globală să-l definim ca centru sud-est european, centru regional, pe IT, industrii creative, academic și cultural. Asta e viziunea, că acestea sunt avantajele noastre. Avem 100.000 de oameni în IT, o școală de film foarte apreciată. Avem pe zona creativă mulți oameni care câștigă mari concursuri internaționale. Putem, prin colaborare, să facem din București un astfel de centru”, a explicat Dan.

Acesta a precizat, însă, că sunt probleme apăsătoare ce necesită rezolvare prima dată: „Până atunci, însă, avem de rezolvat niște probleme structurale, cea a traficului, a poluării și termoficării. Ești obligat să începi cu ele, trebuie să ai un fudament. Sunt lucruri care se pot face foarte repede. De exemplu, semaforizarea inteligentă sau managementul traficului. E o chestiune pe care poți să o faci în doi ani - doi ani și jumătate, pentru că trebuie să tragi niște cabluri și să conectezi niște semafoare la niște servere locale. 20- 30 de milioane”.

Întrebat de moderatorul Silviu Mănăstire dacă acesta este un proiect pe 8 ani, Nicușor Dan a răspuns: „Fără îndoială”.

Dan a mai afirmat că ar fi nevoie de un împrumut de 1-2 miliarde pentru ca Primăria Generală să consolideze toate clădirile cu risc seismic: „Bucureștiul are un buget de cam două miliarde de euro, jumătate la Primăria Capitalei, jumătate la sectoare. Eu aș vrea mai mult la Primăria Capitalei, pentru că aici sunt marile lucrări de infrastructură, subvenția la RADET, la transportul public. Chiar și cu această împărțire, Bucureștiul se poate dezvolta. Unde are nevoie de suportul Guvernului: după ce vom termina de expertizat și de făcut proiectele pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, probabil vom avea nevoie ca să le terminăm pe toate de un împrumul de 1-2 miliarde. Evident că primarul se va duce la premier și vor lua un credit pentru a rezolva această problemă”.

