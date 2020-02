Nicușor Dan, candidat independent la Primăria Capitalei, a declarat, marți, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că i-a propus lui Vlad Voiculescu, candidatul PLUS, să aibă cel puțin trei dezbateri televizate care să ducă la stabilirea unui candidat unic al Alianței USR-PLUS.

În același timp, Dan susține că sondajul este cea mai bună modalitate prin care să fie desemnat candidatul unic.

”Încă de când am intrat în campania asta, acum mai bine de un an, am spus că trebuie să existe un candidat unic al opoziției. În ceea ce privește relația dintre USR și PLUS eu am susținut dintotdeauna că singura metodă posibilă pentru desemnarea candidatului susținut de această alianță trebuie să fie sondajul, pentru că e o metodă științifică”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat de mai eset de negociat în contextul în care există sondaje care arată că Nicușor Dan este mult mai bine plasat decât Vald Voiculescu, candidatul independent a răspuns: „Este un protocol în această alianță care spune că deciziile se iau de comun acord. Cele două partide au viziuni diferite pe această chestiune.

Ce am făcut eu azi, în discuția cu Vlad Voiculescu a fost să-i propun să avem cel puțin trei dezbateri televizate pentru ca lumea să vadă care sunt proiectele fiecăruia dintre noi. A rămas să avem o discuție ulterioară în care să răspundă fiecare la propunerea celuilalt”, a declarat Nicușor Dan”.