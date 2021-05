Nicuşor Dan vrea ca Bucureştiul să devină un important pol de IT: Ar trebui să fie ţelul nostru comun, administraţie publică şi mediul de afaceri

Nicuşor Dan, Primarul General al Capitalei, a declarat că doreşte ca Bucureştiul să devină un important pol de IT pe piaţa globală. Acesta a mai precizat că două dintre obiectivele sale țin de digitalizare și de eliminarea activităţilor care sunt superflue, așa încât cetățeanul să piardă cât mai puțin timp în interacțiunile sale cu administrația publică.

Nicuşor Dan, despre digitalizarea administrației și susținerea sectorului IT

„Nu am decât două idei să vă transmit. În primul rând o promisiune pe care am făcut-o în campanie şi la preluarea mandatului a fost că o să ofer oamenilor timp, timpul pe care în momentul ăsta îl petrec în interacţiunea cu administraţia şi evident că soluţia pentru a câştiga timp vine din două lucruri: vine din proceduri interne care să fie făcute cu cap şi să elimine activităţile care sunt superflue şi digitalizare şi sunt extrem de deschis la orice fel de soluţie care vine din mediul privat şi care este oferită administraţiei pentru ca ea şi îşi îmbunătăţească activitatea, în special în zona de conexiune cu cetăţenii şi cu societăţile comerciale”, a declarat Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Primarul General a punctat apoi că industria de IT este cea mai importantă în București și, în acest context, Capitala are potențialul să devină un pol de IT: „Al doilea lucru mai important pentru mine este cum facem ca această industrie, care este cea mai importantă a Bucureştiului deja, să devină şi mai importantă şi cum facem ca să definim Bucureştiul pe piaţa globală ca un loc în care, un loc în Europa, în care se întâmplă să ai un pol de IT. Ăsta ar trebui să fie ţelul nostru comun, administraţie publică şi mediul de afaceri în zonă”.

Nicușor Dan a mai afirmat că administrația publică din București trebuie să sprijine acest sector, așa încât orice om care-și dorește să lucreze în IT și „care are alegerea între a o face în California sau în Barcelona sau în India să aibă Bucureştiul ca opţiune”.