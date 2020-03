Deputatul PSD Nicușor Halici: Așteptăm să vedem dacă noul premier desemnat va respecta deciziile CCR. Un ministru avizat negativ trebuie înlocuit (VIDEO)

Deputatul PSD Nicușor Halici a susținut luni, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, referindu-se la audierile miniștrilor propuși să facă parte din cabinetul Florin Cîțu, că social-democrații așteaptă să vadă dacă premierul desemnat va respecta o decizie a Curții Constituționale conform căreia, un ministru care a primit aviz negativ trebuie înlocuit.

”Domnul Ciolacu a spus că așteptăm audierile, vedem dacă noul premier desemnat va respecta deciziile Curții Constituționale, în sensul în care acestea au spus că atunci când un ministru este avizat negativ, în mod normal și obligatoriu, premierul desemnat trebuie să vină cu o altă propunere”, a spus depustatul PSD.

Întrebat de ce PSD nu a contestat desemnarea lui Florin Cîțu drept ministru al Finanțelor în Guvernul Orban I, în contextul în care atunci acesta a primit aviz negativ în urma audierilor din comisiile de specialitate ale Parlamentului, Nicușor Halici a răspuns: „Partidul a luat decizia având în vedere că exista o majoritate și tocmai trecuse moțiunea de cenzură cu guvernul Dăncilă. Am considerat că nu are rost și nu este cazul, că nu dorim o instabilitate politică. (...) Nici acum nu vrem o instabilitate politică”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.