Halici: PSD va veni cu un proiect care să statueze votul pe 3 zile și număr dublu de aleși pentru Diaspora (VIDEO)

Deputatul PSD Nicușor Halici a acuzat Guvernul PNL că a încălcat legea în momentul în care a adoptat Ordonanța de Urgență privind alegerile anticipate, căci nu avea avizul Consiliului Legislativ, fie el pozitiv sau negativ.

El i-a mai acuzat de ipocrizie pe liberali, căci acum trei ani au reproșat PSD-ului că ia decizii în domeniul Justiției fără să respecte recomandările Comisiei de la Veneția, or ei acum fac fix același lucru.

