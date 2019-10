Noapte grea pentru pompieri: Mai multe incendii au izbucnit în țară. Un cămin de bătrâni, printre clădirile cuprinse de flăcări (VIDEO)

A fost alertă miercuri, în judeţul Botoşani. O familie a rămas fără locuinţă în prag de iarnă după ce casa în care se aflau membrii ei a fost cuprinsă de flăcări, informează B1 TV. Şi la La Nuşeni, în Bistriţa Năsăud, a fost panică din cauza focului. A ars căminul pentru persoane vârstnice, iar cei aflați în interior au fost evacuați de urgenţă. Pompierii au intervenit şi lângă aeroportul din Satu Mare. Un incendiu de vegetaţie a izbucnit, iar flăcările puteau fi văzute de la mare distanţă.

