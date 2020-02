Noi pași pentru electrificarea și reabilitarea liniei Cluj-Napoca - Episcopia Bihor, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură feroviară, cu o valoare de 7,3 miliarde de lei

Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură feroviară este electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor, a anunțat Lucian Bode, ministrul Transporturilor, care a semnat un acord cu primarii din Cluj-Napoca, Oradea şi Arad privind susţinerea proiectului în valoare de 7,3 miliarde de lei, potrivit Agerpres.

„Este o zi importantă pentru Ministerul Transporturilor. Împreună cu primarii şi directorii CFR Infrastructură şi Companiei de Drumuri am reuşit să depăşim mai multe obstacole în calea implementării unor proiecte majore de infrastructură din Regiunea de Nord-Vest. Am avut o întâlnire de lucru cu primarii din Cluj-Napoca, Oradea şi Arad cu care am parcurs proiecte de investiţii. Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură feroviară, un proiect major, este electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor. Am semnat un acord de implementare a acestui proiect cu cei trei primari, care să oblige toată părţile interesate să se încadreze în termenele asumate”, a declarat Lucian Bode.

Demnitarul susține că această cale ferată va duce la decongestionarea traficului de la Curtici, unde trec zilnic 1.200 de garnituri de tren de marfă.

„Dacia-Renault şi Ford mi-au cerut să rezolvăm problema de la Curtici, pentru că stau trenurile zeci de ore să treacă graniţa în Ungaria din diverse motive. După electrificarea căii ferate Cluj-Napoca - Oradea - Episcopia Bihor, vom avea cea de-a doua poartă de ieşire spre Vest”, a adăugat Lucian Bode.