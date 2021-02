Noi tensiuni în USR. Cosmin Stoenoiu: ”Îmi anunț demisia din partidul “LA FEL” pentru care am luptat să fie ALTFEL. Îmi cer scuze prietenilor și cunoscuților care au votat cu USR”

Continuă tensiunile din interiorul USR. Cosmin Stoenoiu își anunță demisia din cadrul formațiunii, după ce în decembrie 2019 a fost suspendat din funcția de vicepreședinte al organizației USR Cluj. Într-o postare pe Facebook, acesta susține că atunci a cerut o motivare a deciziei de suspendare însă nu a primit nicio explicație pentru că, spune el, ”e greu să motivezi un abuz”.

Stoenoiu spune că i s-a reproșat faptul că ”a furat minutele ședințelor de pe un cont de Google drive”.

În decembrie 2019 fost suspendat din funcția de vicepreședinte USR Cluj. Am cerut să mi se prezinte motivarea acestei decizii ca să mă pot apăra. Nu au putut să o facă, e greu să motivezi un abuz. Acuzația care mi se aducea era că am furat minutele ședințelor de pe un cont de Google drive care era share-uit pe net cu proprietatea “full share to everyone”, deci cu alte cuvinte oricine de pe net putea să șteargă, să copieze sau să mute documentele oficiale ale USR din 2018 până la sfârșitul lui 2019 (acesta este nivelul, nu vă faceți alte speranțe)

Culmea este că, în “partidul IT-știlor” acel drive era pe contul Google al unei firme (share-uit cu toți angajații non membri USR) iar administratorul acelei firme este nimeni altul decât Elek Levente membru în Biroul Național al USR, care a votat suspendarea mea, fost contracandidatul meu la președinția USR Cluj în 2018. Pentru toate cele spuse pot aduce dovezi”, a scris Cosmin Stoenoiu.

El susține că ar fi vrut să demisioneze și atunci când au avut loc aceste neînțelegeri însă a renunțat la insistențele colegilor. Acum însă Stoenoiu și-a anunțat plecarea din partidul „la fel”, precizând că a rămas în USR ”până când nivelul de nesimțire a devenit insuportabil”.

”De scârbă, am vrut să-mi dau demisia atunci, dar la insistențele colegilor am mers mai departe și am căutat dreptatea prin mijloacele statutare.

Am făcut contestație împotriva deciziei de suspendare urmând ca să o completez, dacă este cazul, în momentul când primesc motivarea.

Da, în partidul ALFEL, nu am primit răspuns la acea contestație nici după 12 luni, gen PSD, s-au făcut că plouă până când a trecut termenul din suspendare.

Sunt mult prea multe de zis dar am o prea mare lehamite să mai zic ceva.

Eu le doresc un sincer spor în toate, să o țină tot așa! O să vă prindeți câți mai mulți că “Împăratul e gol” într-un timp relativ scurt, pofta de putere și de funcții pentru “oamenii lor” și exercițiu guvernării o să le arate adevărata valoare.

Prin aceasta îmi anunț demisia din partidul “LA FEL” pentru care am luptat să fie ALTFEL

Îmi cer scuze sutelor de oameni la care am “vândut” aceste iluzii timp de aproape un an cât am fost coordonatorul departamentului de resurse umane.

Îmi cer scuze prietenilor și cunoscuților care au votat cu USR, din păcate nu am putut să facem mai mult.

Am stat în USR până când nivelul de nesimțire a devenit insuportabil și posibil să te și corupă, să nu îți mai simți simțurile.

E GATA!

Cine îi mai ține în brațe prin simpla prezență în partid, mai devreme sau mai târziu, va deveni inevitabil complice.

Dragii mei, sănătatea societății românești este în strânsă legătură cu sănătatea clasei politice, implicați-vă! este singura șansă să schimbăm cu adevărat România. Fiți critici, în principal cu cei pe care îi votați, pe cei care îi susțineți. Nu îi mângâiați pe creștet și le găsiți scuze pentru toate tâmpeniile, așa nu evoluăm niciodată.

Îmi cer scuze față de colegii mei, care încă mai cred, îmi pare rău că nu am ficatul suficient de tare pentru a înghiții tot rahatul politic.

Nu știu care este cuvântul cel mai potrivit ca să-i reprezinte pe ei (cei care sunt în majoritate, în conducerea USR) și pe cei care-i susțin. Ar fi așa: Oportuniști, Ipocriți, Obedienți, Aroganți, Impertinenți, Nesimțiți. Vă las pe voi să completați/corectați cu alte cuvinte”, a mai scris fostul USR-ist pe Facebook.