Noi tensiuni în USR: Mai mulți membri ai organizației din Maramureș acuză că senatorul Dan Ivan vrea să dețină ”controlul total al filialei Baia Mare și al județului pentru un viitor mandat de parlamentar”

Noi tensiuni în interiorul USR. De data aceasta nemulțumirile sunt legate de ceea ce se întâmplă în interiorul organizației din Maramureș a partidului condus de Dan Barna, a cărei conducere va fi aleasă la finalul lunii mai. Potrivit presei locale, senatorul Dan Ivan a ajuns în Parlament după ce s-a plâns la șeful de partid că nu este acceptat pe listele de candidați.

”Tăticul Barna, văzând chinul la care este supus sluga credincioasă de la Baia Mare, a modificat din pix ordinea stabilită de membrii care au condamnat incompetența liderului de carton. Și uite așa a ajuns Dan Ivan în Parlamentul României.

Conducătorii USR de la București închid ochii la măgăriile care se întâmplă în Baia Mare, așa că i-au dat mână liberă secretarei lui Dragu să execute opoziția firavă și să se asigure că nu scapă filialele de sub control”, se arată într-un articol publicat de emaramures.ro.

Potrivit sursei citate, înainte de alegerile interne, Dan Ivan ar fi transferat la USR Baia Mare aproximativ 40 de membri care au domiciliul în alte localități din Maramureș, transferuri aprobate de vicepreședintele USR Baia Mare, Andrei Nagy.

Publicația locală prezintă în acest context și un mesaj prin care membru USR Maramureș își exprimă nemulțumirile pe un grup intern.

”Pentru mulți dintre membrii mai vechi din USR Baia Mare și USR Maramureș ceea ce se întâmplă în filiala Baia Mare nu mai este nicio surpriză, fiind încă o confirmare a menținerii liniei politice care cu generozitate are în centrul ei Omul și nevoile lui. Și pentru cei mai noi veniți am să le spun și cine este Omul! Nimeni altul decât dl.senator DAN IVAN, președinte la USR Baia Mare, președinte la USR Maramureș și în general președinte la ce vrea el să fie. Avem mulți colegi noi în USR Maramureș, și în special USR Baia Mare, oameni veniți cu avânt și cu mare dorință de a se implica politic, de a participa la alegerile ce vor urma și nu știu cum să interpretez asta, de bine sau de rău pentru sus-menționatul. A fost președinte de când s-a înfințat USR-ul în Baia Mare și înainte de a fi ales ca senator a reușit în 4 ani să adune vreo 130 de membri iar acum doar în ultimele 2 BL-uri am reușit să atragem vreo 50 de membri noi și să transferăm încă 40. Ce concluzie să tragi? Că a fost un președinte slab anterior și acum cu know-how-ul din capitală reușește să performeze sau ceea ce se întâmplă acum nu este în regulă? Și că tot ce se face acum este o luptă pentru ciolan în care singurul scop este controlul total al filialei Baia Mare și a județului pentru un viitor mandat de parlamentar?

În încheiere , fiul meu , student la Medicină în anul 6, membru USR Cluj din 2019 și-a făcut cerere de transfer la Baia Mare în luna Martie și n-a fost primit , probabil nu mai corespunde noului profil de membru impus de DAN IVAN”, se arată în mesajul citat.

”Demisia hoților din USR Baia Mare este singura soluție pentru a spăla o rușine uriașă generată de niște ciolănari fomiști care ne-au păcălit pe toți cei din USR și nu numai. Nu am să acopăr hoția din USR. Nu am intrat în politică ca să schimb hoții lui Dragnea cu hoții lui Barna. Am fost primul în piață după ordonanța 13 și am ieșit din convingerea că putem construi o clasă politică care să nu fure așteptările oamenilor de bună credință. Hoții din USR nu sunt cu nimic mai buni pentru mine decât hoții altor partide, dimpotrivă. Afară cu hoții din USR!”, se arată într-un alt mesaj publicat pe grupul Tribuna USR PLUS de pe Facebook.