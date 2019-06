Noii miniştri ai guvernului Dăncilă au depus luni jurământul, la Palatul Cotroceni. Vineri, șeful statului a semnat decretele pentru numirea Anei Birchall la Ministerul Justiției, a Roxanei Mînzatu la Fonduri Europene și a Nataliei Intotero la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.

Tot vineri, Iohannis i-a transmis o scrisoare premierului în care a expus motivele refuzului de numire a lui Titus Corlățean în funcția de viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice, argumentând că acesta a gestionat defectuos activitățile ca ministru de Externe.

