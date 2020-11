Noile măsuri pentru școala online. Cum vor fi ajutați elevii și profesorii (VIDEO)

Webinarii pentru profesori, tablete pentru copii, dar şi un TelVerde la care putem apela atunci când dăm de greu - acestea sunt doar câteva dintre măsurile luate de Guvernul condus de Ludovic Orban pentru a ajuta sistemul de învăţământ. Asta după ce autorităţile au decis să introducă toate şcolile în scenariul roşu, informează B1 TV.

Al doilea val de infectări cu coronavirus a prins sistemul sanitar la fel de nepregătit. Numărul îmbolnăvirilor creşte pe zi ce trece, iar şcolile ar putea deveni adevărate focare. Tocmai de aceea, Guvernul a decis trecerea tuturor şcolilor în scenariul roşu, informează B1 TV.

În acest context, ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a publicat un set de măsuri care au fost gândite atât pentru binele elevilor, cât şi ca ajutor pentru personalul didactic care nu are competenţe dezvoltate pentru utilizarea mediului online.

Conform acesteia, toți profesorii care au nevoie de îndrumare pentru învățarea online vor beneficia, începând de marți, de webinarii, pentru fiecare materie, coordonate de experți din Ministerul Educației.

De asemenea, Monica Anisie a anunțat că, săptămâna viitoare, vor fi distribuite în țară încă 82.000 de tablete, iar copiii fără acces la internet vor primi acasă materiale didactice.

