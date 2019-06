CRIZĂ POLITICĂ la Chișinău | Cum îl lăuda Norica Nicolai pe oligarhul Vlad Plahotniuc: ''Îmi dau seama că există forță, competență și bună credință în a asigura reformele necesare viitorului european al țării'' (VIDEO)

Scena politică de la Chişinău este în pragul unui război civil pe fondul luptei pentru înlăturarea oligarhului Vladimir Plahotniuc de la putere. Socialiştii preşedintelui Igor Dodon au făcut o alianţă cu pro-europenii din blocul ACUM şi au instalat un Guvern condus de Maia Sandu, dar Plahotniuc a replicat prin Curtea Constituţională, care a anulat decretul de numire a premierului şi l-a suspendat din funcţie pe preşedintele Igor Dodon, pentru a îl lăsa în loc pe omul lui Plahotniuc, Pavel Filip, care a dizolvat Parlamentul şi a convocat alegeri anticipate.

Maia Sandu, însă, nu se lasă şi spune că este îndreptăţită să conducă noul Guvern. Sandu a a făcut un apel către toate structurile de forţă din Republica Moldova pentru ca acestea să nu îndeplinască ordinele ilegale ale lui Plahotniuc şi să protejeze ţara.

În acest context, amintim felul în care Norica Nicolai îl lăuda pe oligarhul moldovean Vlad Plahotniuc după o întrevedere avută la începutul anului 2018.

”Cred că Moldova are o șansă și actuala coaliție trebuie să continue. Depinde de domnul președinte, care conduce această coaliție, viitorul cetățenilor din Republica Moldova și viitorul țării. Eu sunt încrezătoare. După discuția cu domnul președinte, îmi dau seama că există determinare, există forță, competență și bună credință în a asigura reformele necesare viitorului european al țării. (...) Vă mulțumesc foarte mult și sunt onorată de colaborarea pe care o am cu coaliția de guvernare, cu dumneavoastră, cu domnul prim-ministru”, declarase Norica Nicolai.

Norica Nicolai și Renate Weber au candidat pe lista ALDE pentru Parlamentul European. Nu vor deveni, însă, europarlamentari, pentru că partidul nu a reușit să atingă pragul electoral.

