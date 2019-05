Românii stau la cozi uriașe și în Northampton: ''Cred că cel puțin 6-7 ore tre' să așteptăm să votăm'' (VIDEO)

Românii stau la cozi uriașe să voteze și în Northampton, Marea Britanie. Cel puțin 6-7 ore vor fi nevoiți să aștepte aceștia pentru a-și putea exercita dreptul de vot, susține chiar unul dintre ei.

Aflat chiar acolo, românul a filmat coada imensă și și-a arătat nemulțumirea că vor trebui să aștepte atât de mult. Dar oamenii nu par a se da bătuți și sunt hotărâți să stea oricât ca să voteze.

Românii stau la cozi uriașe și în alte mari orașe europene.

Peste 100.000 de români din diaspora și-au exprimat deja dreptul la vot la alegerile europarlamentare 2019 și referendumul pe justiție inițiat de președintele Klaus Iohannis.

