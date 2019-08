Alternativa Dreaptă, o formațiune înființată recent, care își asumă valori de dreapta conservatoare, creștin-democrate și liberale, și-a lansat propriul candidat la alegerile prezidențiale din toamnă.

Mihail Neamțu este propunerea partidului pentru cursa spre Cotroceni, iar Alternativa Dreaptă îl descrie drept un „lider de opinie, creștin militant, om de cultură, analist politic, teolog și scriitor”.

„Un președinte creștin, pentru o Românie creștină!