Un nou eșec de imagine pentru Dan Barna: Prezidențiabilul USR-PLUS și-a ținut discursul de la Cluj, într-o sală mai mult goală decât plină (VIDEO)

Eşec după eşec pentru Dan Barna. Candidatul la prezidenţiale din partea USR-ului pare să nu îşi revină după anchetă Rise Project. Prezent la Cluj, Dan Barna a păţit ruşinea vieţii lui. La o întrunire a celor de la USR acesta a trebuit să îşi ţină discursul în faţa unei săli mai mult goale decât plină.

Sala de cinema Florn Piersic a fost pe jumătate goală la vizita lui Dan Barna în Cluj. Entuziasmul membrilor USR faţă de candidatul lor la prezidenţiale pare că se diminuează pe zi ce trece, cu o săptămână înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale.

Dacă altă dată mitingurile USR PLUS erau pline de simpatizanți, care strigau lozinci împotriva PSD și pentru Dan Barna, la adunarea simpatizanților de la Sala de Cinema Cluj atmosfera a fost total diferită, doar jumătate din sală find ocupată.

Potrivit presei locale, în urmă cu o săptămână, același cinema a fost neîncăpător pentru candidatul PSD și cei o mie de membri ai partidului prezenți la eveniment. De această dată, a fost necesar ca persoanele prezente să fie răsfirate pentru a da măcar impresia că ar fi mai mulți, scrie ziardecluj.ro.

Nici prezenţa sa la emisiunea lui Sabin Gherman nu s-a bucurat de mai mult succes. Dacă în mod normal, emisiunea aduna în jur de 80.000 de vizualizării, prezenţa lui Dan Barna abia a reuşit să adune în jur de de 40.000 de vizualizări.

Direcția Națională Anticorupție s-a autosesizat în luna octombire în cazul dezvăluirilor Rise Project despre Dan Barna. Astfel, procurorii au deschis dosar penal in rem, cu privire la o posibilă faptă de fraudare a fondurilor europene.

