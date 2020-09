Nouă înregistrare în care Traian Ogâgău își terorizează familia: „Dobitoaca dracului! Îți trag un pumn, un picior în cap” / Primarul, despre clipul în care-și umilește fetița: „Nu e moarte de om” (VIDEO)

A apărut o nouă înregistrare cu Traian Ogâgău, primarul oraşului Sîngeorz-Băi, cel care și-a umilit fiica, punând-o să stea dezbrăcată, în genunchi şi să promită că nu mai este obraznică. În noua înregistrare, care este audio, bărbatul își terorizează familia, sparge sticle, aruncă diverse obiecte, zbiară, amenință și înjură, în timp ce o copilă îi spune alteia să se străduiască să nu mai plângă, ca să nu-l enerveze mai tare. Joi, Ogâgău a revenit cu o nouă reacție la prima înregistrare. Și de data aceasta a arătat că nu este conștient că-și traumatizează fiica. El a spus că singura lui vină este că a dat clipul și altcuiva. Și, în loc să regrete cele făcute, el reproșează PSD că încearcă prin metode incorecte să-l învingă în alegerile locale. Între timp, Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii a cerut sesizarea organelor de cercetare penală, iar Poliţia s-a autosesizat. PNL a anunțat că se delimitează de candidat.

În noua înregistrare cu Traian Ogâgău, publicată de Adevărul, se poate auzi un copil plângând, în timp ce un altul încearcă să-l liniștească: „Linişteşte-te, nu mai plânge, că te bate şi mai tare. Orice ar fi, nu mai plânge, că eu, orice-ar fi, şi dacă mă loveşte tare, nu plâng”.

„Rămâne acasă? Ce bine ar face să plece, să se mute de la casa asta”, răspunde primul copil.

În tot acest timp, se aud urlete și înjurăturile bărbatului, precum și zgomotul făcut de sticle aruncate.

La un moment dat, Ogâgău o înjură și amenință pe mama fetiței de care a divorțat: „Dobitoaca dracului, retardată! Ordinară şi penală ce eşti. Îţi trag un pumn, un picior în cap”.

Politicianul continuă să urle și să înjure.

