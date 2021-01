Nouă strategie de vaccinare anti-COVID-19. Vlad Voiculescu a anunțat noi categorii de persoane incluse în etapa a doua a campaniei (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat luni, pentru B1 TV, că ministerul pe care îl conduce a trimis azi Guvernului o propunere de Hotărâre de Guvern, vizată fiind îmbunătățirea strategiei de vaccinare anti-COVID-19. În noua variantă, mai multe categorii de persoane au fost introduse în etapa a doua de vaccinare, care a început săptămâna trecută. Este vorba despre avocați, executorii judecătorești și notarii, considerați și ei angajați care prestează servicii esențiale. Tot în etapa a doua vor mai intra persoanele fără adăpost, persoanele cu handicap, cele imobilizate și însoțitorii lor.

Senatorul PNL Daniel Fenechiu l-a întrebat pe ministrul Vlad Voiculescu de ce avocații, executorii judecătorești și notarii nu sunt introduși în categoria a doua de vaccinare, de vreme ce, de exemplu, în decretul de instaurare a stării de urgență ei erau considerați persoane care prestează servicii esențiale.

„Mă miră un pic întrebarea dvs pentru că în acest moment funcționăm pe o strategie de vaccinare decisă de un guvern unicolor, anume PNL, în care avocații, executorii judecătorești și ceilalți nu erau incluși. Deci în actuala Hotărâre de Guvern, în actuala strategie de vaccinare, aceste categorii nu sunt incluse. Dar vă pot confirma că în propunerea de Hotărâre de Guvern transmisă azi Guvernului de către Ministerul Sănătății, toate aceste categorii sunt incluse în etapa a doua, adică în etapa care tocmai a început”, a răspuns ministrul Sănătății.

Voiculescu a explicat apoi că avocații, executorii judecătorești și notarii intră în etapa a doua de vaccinare deoarece tot ce înseamnă Justiție trebuie să funcționeze: „Motivul pentru care aceste categorii profesionale și nu altele intră e că e pur și simplu un drept fundamental al fiecărui om la Justiție și sunt instituții... Tot ce înseamnă justiție trebuie să funcționeze”.

