Noua tulpină de coronavirus a ajuns în România. Pacienta nu ar fi călătorit în străinătate. Dr. Cătălin Apostolescu: Dacă tânăra a spus adevărul, înseamnă că virusul circulă deja

O femeie care nu a călătorit în străinătate a fost confirmată cu noua tulpină de coronavirus. Cazul a fost identificat la Giurgiu. Autoritățile au deschis o anchetă. Pacienta nu e internată și are simptome ușoare.

Noua tulpină de coronavirus, descoperită la finele anului trecut în Marea Britanie, a fost confirmată la o pacientă din Giurgiu, care nu ar fi călătorit în străinătate în ultima vreme.

„Confirmarea e de o oră - o oră și ceva. E vorba de o tânără de 27 de ani din județiul Giurgiu, care s-a prezentat la spitalul nostru în data de 3, cu simptome minime. A fost testată și lăsată să plece acasă. Din datele pe care le avem, nu a călătorit în afara țării. Urmează ca DSP să facă o anchetă epidemiologică amănunțită.

Dacă informațiile pe care ni le-a furnizat pacienta sunt adevărate, înseamnă că virusul circulă deja în România. Și e mult mai contagios. Ne putem aștepta la o creștere a numărului de cazuri.”, a declarat, pentru B1 TV, Dr. Cătălin Apostolescu, medic primar al secției clinice VII „Terapie Intensivă Adulți” și purtător de cuvânt al Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București.

