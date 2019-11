Noul ministru al Agriculturii nu susține proiectul lui Daea privind aprozarele cu produse românești. Casa de Comerț Agroalimentar Unirea, cu un capital social de 93 mil. lei, este cea mai mare companie creată în 2019

Adrian Oros, noul ministru al Agriculturii, nu susține proiectul Casa de Comerț Agroalimentar Unirea, care fusese inițiat de fostul titular al portofoliului, Petre Daea, deoarece „nu este serios și nu are impact economic și social”, potrivit Ziarul Financiar.



„Eu nu am fost de acord cu acest proiect nici cât eram în Comisia pentru Agricultură (vicepreşedinte – n.red.), nu mi se pare un lucru serios, care poate rezolva o problemă. Explicaţia a fost că prin aceste magazine se vor promova produsele locale şi tradiţionale. Produsele locale trebuie promovate în locul în care se produc, iar cele tradiţionale în alt loc. Nu mi se pare că a avut un impact economic şi social”, a spus Adrian Oros, ministrul Agriculturii, în cadrul unei conferinţe de presă.



Casa de Comerţ Agroalimentar Unirea este cea mai mare companie înfiinţată în 2019, cu un capital social de 93 de milioane de lei, din bugetul statului. Două magazine au fost deschise până în prezent, unul în Sibiu și altul în București.



Președintele societatății, Adrian Izvoranu, anunța recent că a închiriat spații. El preciza că a discutat cu furnizori din toată ţara pentru a deschide 80 de magazine cu produse agroalimentare româneşti în următorii doi ani, stabilite în planul de buget.



În acest context, noul ministru Adrian Oros anunța că va trimite, joi dimineață, Corpul de Control să verifice plățile făcute în cadrul proiectului.



„Vom verifica fezabilitatea acestui proiect”, a subliniat Oros.



Premierul Ludovic Orban a adăugat și el că nu consideră că este de datoria statului să facă aprozare cu produse agroalimentare autohtone.



„Vremea gostaturilor a trecut. Pentru producătorii români trebuie să asigurăm condiţii egale de acces la piaţă, dar consider că nu statul trebuie să se ocupe de această activitate (Casa de Comerţ Unirea – n.red.). Trebuie reglementări clare de asigurare a accesului la piaţă pentru producătorii autohtoni, iar dacă aceste reguli sunt respectate nu mai e nevoie să refacem gostaturile”, a spus Ludovic Orban.