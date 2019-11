Noul ministru al Educației, despre Evaluarea Națională și admiterea în liceu. Anisie: „Este o fierbere în sistem, dar vreau să-i liniștesc pe părinți și copii” (VIDEO)

Monica Anisie, noul ministru al Educației, a precizat, luni seară, în direct pe B1 TV, că va milita pentru păstrarea actualei modalități de Evaluare Națională și admitere în liceu, cel puțin în ceea ce-i privește pe cei 127.000 de elevi, care începeau clasa pregătitoare în septembrie 2012.



„Avem o nouă lege în ceea ce privește numărul de ore, iar asta înseamnă că va trebui să regândim toate planurile-cadru și toate programele într-un timp foarte scurt. Aș vrea să-i liniștesc pe părinți și copii și să spun că voi milita pentru păstrarea acestei modalități de Evaluare Națională și admitere în liceu, cel puțin generația din 2012”, a afirmat Anisie, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Declarația noului ministru vine în contextul în care există „o fierbere în sistem pe tema examenelor naționale”.



„Chiar discutam la începutul emisiunii pe tema aceasta, că este o fierbere în sistem pe tema examenelor naționale, mai ales cum vor susține acești elevi de clasa a VII-a examenul pentru admitere în clasa a IX-a. Am avut planuri-cadru, am avut programe noi pentru acești copii, iar ei au intrat în clasa a V-a pornind cu o altă abordare. Așa ar fi trebuit, să fie o altă abordare, atât a predării, a învățării, cât și a evaluării. Numai că lucrul acesta nu s-a întâmplat. Aceasta este realitatea și trebuie să o recunoaștem cu toții, fie că suntem profesori, fie că suntem părinți. Nu există acel portofoliu pe care ar trebui să-l prezinte copilul la momentul Evaluării Naționale și al admiterii în liceu.



Mă preocupă acest lucru, pentru că eu chiar aveam în încadrarea mea la liceu o clasă a VII-a și mă întrebau părinții. Părerea mea este că trebuie, dar tot prin consultare publică - și am avut deja discuții și cu sindicatele, și cu reprezentanții părinților - să lăsăm lucrurile să curgă în felul în care sunt pregătiți acum copiii, adică să păstrăm modul în care se realizează Evaluarea Națională și admiterea în liceu pentru acești copii și să prorogăm termenul prevăzut în Legea Educației Naționale, pentru că nu putem, la momentul acesta, să cerem copiilor ceea ce noi, cadrele didactice, nu le-am oferit”, a adăugat Anisie.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.