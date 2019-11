Noul ministru al Educației a votat, Școala 46 din Capitală. Anisie: „România va fi o Românie educată, va fi o Românie în care normalitatea se impune”

Monica Anisie a subliniat, duminică, la secția de vot de la Şcoala nr. 46 din Sectorul 2 al Capitalei, că „România are nevoie de normalitate”.



„Astăzi, mi-am exercitat dreptul de vot şi îi îndemn pe toţi cetăţenii României să iasă la vot. România are nevoie de normalitate. Am votat astăzi cu încredere că România va fi o Românie educată, va fi o Românie în care normalitatea se impune", a declarat Anisie.