Noul ministru al Muncii a găsit „nenumărate probleme” la sistemul de pensii și salarii. Violeta Alexandru: Vom reduce structurile de conducere, demnitarii și cabinetele lor, pentru eficientizarea instituției (VIDEO)

Violeta Alexandru, noul ministru al Muncii, a descoperit mai multe nereguli la minister de când a preluat ministerul, precum este sistemul de plăți și salarii, care are „nenumărate probleme”. Demnitarul a precizat că, totodată, a demarat mai multe acțiuni astfel încât instituția să devină mai suplă, reducând, „în măsura posibilului”, personalul de conducere și direcțiile cu scopul de a eficientiza activitatea.



„Deși au trecut doar trei zile, deja am demarat câteva proiecte asumate în programul de guvernare și pe care le consider priorități. Am cerut structurilor ministerului și avem discuții, de dimineața până noaptea, cu privire la cele mai bune soluții de optimizare a aparatului de lucru din minister. Așa cum știți, în OUG de ieri, am propus Guvernului și colegilor mei, și au fost de acord, în vederea eficientizării instituției și pentru că în ceea ce privește copilul, persoanele cu dizabilități statul trebuie să aibă o politică, care să acopere tot ciclul vieții acestor persoane, comasarea Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție cu Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități. Aparatul tehnic se va comasa, deci vom ajunge inclusiv la o economie și de timp de lucru, dar și de resurse.

Bineînțeles, ne așteptăm la o eficiență la nivelul activității în serviciul beneficiarilor acestor structuri.



Sunt în analiză cu privire la celelalte structuri ale ministerului. Dorința mea este să întăresc linia de oameni, care lucrează cu cetățenii, cu beneficiarii acestor servicii, și să reduc, în măsura posibilului, structurile de conducere, aparatul, demnitarii, cabinetele acestora, adică palierul de conducere, care, de cele mai multe ori, nu are efect în calitatea serviciului oferit contribuabilului. Aceste lucruri le voi decide în foarte scurt timp. Mi-am stabilit un termen de doar câteva săptămâni pentru a face o propunere coerentă cu privire la modul în care văd eficientizată activitatea acestui minister și a structurilor din subordine. Lucrez foarte alert. Lucrez în consultare cu toți colegii din minister, care înțeleg care este obiectivul, și anume de a ajunge la structuri suple și care să se concentreze pe livrat serviciu de calitate pentru beneficiari. În paralel, iau niște măsuri foarte ferme pentru creșterea transparenței”, a afirmat Violeta Alexandru.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.