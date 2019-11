Noul ministru al Muncii anunță că NU vor fi tăieri de pensii și salarii. Violeta Alexandru: „Muncim pentru a putea avea un trai civilizat în România”

Violeta Alexandru, noul ministru al Muncii, a reiterat că Guvernul Orban nu va tăia pensiile și salariile. Noul titular al portofoliului a făcut această declarație când a sosit la minister, moment în care a mai precizat că vrea să reorganizeze sectorul astfel încât să se pună mai puțin accent pe conducere, și mai mult pe oamenii de la ghișeu.



„În primul rând aș vrea să mă asigur că oamenii primesc cele mai corecte mesaje și am să mă îngrijesc ca în echipa ministerului oamenii să comunice informațiile exacte, pentru ca pensionarii și salariații să știe din sursă sigură că nu se taie pensiile și salariile și că muncim pentru a putea avea un trai civilizat în România.



În al doilea rând, voi fi foarte atentă la organizarea ministerului, sunt hotărâtă ca în foarte scurt timp, pe baza resurselor și a expertizei pe care o am, dar și prin sprijin extern să ajung la un mod de organizare în sistem în care să se pună mai puțin accent pe șefi și mai mult pe oamenii de la ghișee, cei care se ocupă efectiv de relaţia cu beneficiarii sistemului de asistenţă socială. Aceşti oameni mă interesează să fie bine pregătiţi şi să fie la dispoziţia pensionarilor şi salariaţilor, respectiv persoanelor cu dizabilităţi.



Acest lucru va însemna o reducere a structurii ministerului, o supleţe, un accent pe cei din relaţia cu oamenii şi mai puţin pe cei care au funcţii de conducere”, a declarat, marți, Violeta Alexandru, potrivit g4media.ro.



Demnitarul a subliniat că, în perioada următoare, va avea o serie de discuții cu partenerii sociali, astfel încât să se găsească soluția cea mai bună pentru calcularea salariului minim.



„Voi deschide o serie de discuţii cu un orizont de timp foarte apropiat, nu am de gând să lungesc foarte mult discuţiile dacă nu este necesar, dar voi deschide o serie de discuţii cu partenerii sociali pentru a găsi în cel mai scurt timp o soluţie obiectivă cu privire la această temă care interesează opinia publică şi anume a unui mod de calcul corect şi obiectiv al salariului minim. Sunt omul care apreciază efortul celor care dezvoltă businessuri în România, care au o afacere, care au nevoie să aibă o predictibilitate. Decizia o voi lua după această serie de discuţii cu partenerii sociali pentru că dânşii sunt cei care, de fapt, pun în practică ceea ce noi decidem în ministere”, a declarat Alexandru, potrivit aceleiași surse.



Noul ministru al Muncii a mai precizat că, în egală măsură, este interesat să găsească cele mai bune soluții pentru pensionari și salariați, dar și să sprijine mediul privat.