Noul premier promite o curățenie generală a instituțiilor publice, după numirile controversate din guvernările PSD. Orban: „Aștept să fac febră musculară de la semnat decizii de demitere” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a subliniat, miercuri, în prima ședință oficială de Guvern de la învestitură, că „așteaptă să facă febră musculară de la semnat decizii de demitere”, într-o adevărată „curățenie a instituțiilor publice”.



„Este foarte important să demarăm procedura de curățare a instituțiilor publice, de aceia care au ocupat uncții de demnitate publică și care nu și-au exercitat funcțiile așa cum ar fi trebuit. Pot să vă spun că deja am început să semneze decizii și aștept să fac febră musculară de la semnat decizii de demitere ale secretarilor de stat, consilierilor de stat, secretarilor generali și a celorlalte categorii de funcții care depind de ministru și de premier, pentru că trebuie să readucem competența, profesionalismul, integritatea în fruntea instituțiilor publice și să terminăm odată copilăria, nepotismul”, a afirmat Ludovic Orban.



Primul-ministru a mai scos în lumină că „trebuie schimbat ritmul de lucru” și că oamenii din aparatul public trebuie să lucreze „în serviciul cetățeanului”. El a relatat un episod de marți seară, când a ajuns la Guvern și n-a găsit niciun angajat.



„Aseară, m-am întors la ora 9.30 în Guvern și n-am găsit pe nimeni. Trebuie să înțeleagă lumea că trebuie schimbat modul de lucru și că atât timp cât ministrul sau premierul muncesc, orice om este chemat să-și achite și să-și atingă obiectivele, care sunt stabilite, trebuie să fie la muncă. Trebuie schimbat ritmul de lucru și oamenii să înțeleagă că suntem în serviciul cetățeanului și că fiecare angajat al oricărei instituții publice are această obligație”, a adăugat Ludovic Orban.

