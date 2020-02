Noul președinte al Senatului va fi ales „de îndată” ce decizia CCR va fi publicată în Monitor. Corlățean (PSD): Aveam 67 de senatori după alegerile din 2016, iar acum avem 69 (VIDEO)

PSD va anunța, în urma unor consultări interne, candidatul pentru funcția de președinte al Senatului, ce va fi ocupată „de îndată” ce va fi publicată decizia CCR privind nelegalitatea instalării lui Teodor Meleșcanu. Anunțul a fost făcut de Titus Corlățean, senatorul PSD ce asigură șefia interimară a camerei superioare din Parlamentul României.

„Ca să fiu mai precis, ca vicepreședinte votat astăzi în Biroul Permanent al Senatului, mandatat cu exercitarea atribuțiilor de președinte al Senatului, până la momentul publicării deciziei motivate a CCR privind numirea anterioară neconstituțională a lui Meleșcanu ca președinte”, a declarat Corlățean, luni, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Referitor la momentul în care vor fi organizate alegerile pentru președintele Senatului, fostul ministru a afirmat: „Noi, astăzi, am ales Biroul Permanent al Senatului, mai puțin președintele. Vom aștepta, nu pe baza unui comunicat de presă al CCR, pentru că e nevoie să vezi decizia motivată a Curții, argumentele pentru a evita eventuale greșeli. După publicarea deciziei CCR, vom proceda la alegerea președintelui Senatului de îndată. Noi vom respecta acest termen, «de îndată», evitând o practică total nefericită a președintelui Iohannis. Imediat ce vom avea ședință de plen”.

Întrebat dacă el va fi propunerea PSD pentru președinția Senatului, Titus Corlățean a răspuns: „Dacă ați remarcat în toată această perioadă eu nu am făcut niciun fel de comentariu public, pentru o rațiune extrem de simplă. Noi avem niște reguli în interiorul grupului senatorial PSD și, respectând aceste reguli în trei ani și ceva de activitate, noi am reușit să păstrăm o coeziune foarte solidă a grupului. Ca dovadă, am început după alegerile din 2016 cu 67 de senatori în grup, iar astăzi am suferit atât de mult, că avem 69”.

Teodor Meleșcanu a anunțat, luni, că demisionează din funcția de președinte al Senatului, după ce Curtea Constituțională a României a invalidat procedura prin care acesta a fost instalat la șefia forului superior din Parlament. (Detalii AICI)