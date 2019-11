Noul șef MAE îi dă un pașaport temporar lui Adrian Coman, astfel încât acesta să poată vota / Bărbatul nu primea documentul pentru că este căsătorit cu o persoană de același sex, în SUA

Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, a dispus eliberarea unui pașaport simplu temporar pentru Adrian Coman, cetățeanul român din SUA, care nu primea documentul și nu putea vota din cauză că este căsătorit cu o persoană de aceeași sex - comuniune nerecunoscută în România.



Adrian Coman s-a prezentat, joi, la sediul Consulatului General al României la New York. Reprezentanții oficiului consular au preluat solicitarea și documentele justificative prezentate și au eliberat persoanei în cauză un pașaport simplu temporar, anunță MAE printr-un comunicat de presă.

„Paşaportul îmi expira la 1 iunie anul acesta, prin urmare, în ianuarie am început demersul pentru un nou paşaport. Nu ştiu cum e în România, dar când locuieşti în străinătate şi ai paşaport de român cu domiciliul în străinătate, acum au modernizat sistemul şi totul e online. E o cerere online, în sistemul e-consulat.ro, în care selectezi ce document vrei să obţii, ataşezi copii scanate ale actelor necesare, după care îţi aprobă sau îţi spun ce mai ai nevoie şi mergi la consulat pentru fotografie şi asta e tot.

Deci am depus această cerere, în formular este o întrebare privind starea civilă la care ai patru opţiuni: căsătorit, necăsătorit, văduv sau divorţat. Am ales căsătorit pentru că sunt căsătorit, iar după aceea răspunsul consulatului a fost acela care a apărut deja în presă şi anume că atâta timp cât eu mă declar căsătorit ei nu îmi pot procesa cererea pentru un paşaport pentru că nu are corespondent în legislaţia românească căsătoria mea. Deci, asta este povestea, a urmat un schimb de mesaje cu alte trei instituţii ale statului: Ministerul de Externe, Direcţia Paşapoarte şi Direcţia de evidenţă a populaţiei. Ministerul mi-a răspuns că eu pot să nu răspund la întrebarea privind starea civilă şi în felul ăsta să nu fiu nevoit să depun şi transcrierea certificatului de căsătorie, pentru că acolo, de fapt, este problema, că nu se pot transcrie în registrul român căsătoriile între persoane de acelaşi sex.

Am depus o plângere în instanţă în urmă cu câteva săptămâni şi avem o înfăţişare la Bucureşti chiar luni, din păcate este după data primului tur al alegerilor, deci din păcate nu voi putea exercita dreptul la vot şi este umilitor, este revoltător şi discriminatoriu ca statul român în felul ăsta să decidă cine poate să voteze și cine nu. N-are nicio legătură persoana cu care te căsătoreşti, sexul persoanei cu care te căsătoreşti cu faptul că toţi trebuie să putem avea paşaport, să putem călători, să putem avea drept de vot. Trăiesc în străinătate de 17 ani, nu sunt multe momentele când avem de-a face cu statul român şi acelea puţine la număr cum ar fi solicitarea de nişte acte iată că se transformă într-o umilinţă.

Cu paşaportul american am intrat deja de două ori în România şi o dată am fost întrebate la frontieră câte zile rămân. Iată, o întrebare pe care n-o vrem, nu, atunci când te duci în ţara asta. Acum noroc că am paşaport american, până la urmă este un privilegiu că am paşaport al altui stat şi nu este treaba statului american să îmi faciliteze mie, cetăţean român, intrarea în România sau în alte state europene”, declara Adrian Coman, pentru RFI, potrivit digi24.ro, înainte de venirea PNL la guvernare.