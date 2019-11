Noul șef MAI le promite „război total” clanurilor mafiote. Vela: Zero politizare, profesionalizarea sistemului și mandate limitate pentru șefii de arme / Raportul violențelor din 10 august va fi desecretizat (VIDEO)

PNL propune, prin programul de guvernare cu care a fost învestit Guvernul Orban, ca mandatele șefilor de arme și de inspectorate județene să fie limitate în timp, a afirmat Ion Marcel Vela, noul ministru al Afacerilor Interne, care a precizat că va vorbi despre schimbarea conducerilor abia după analizele de rigoare, pe care le va derula în perioada următoare.



„V-am declarat și la sfârșitul audierilor din Parlament. Auditul și toate analizele vor urma în zilele următoare, iar la sfârșitul acestor analize veți avea o concluzie finală”, a declarat Ion Marcel Vela, după preluarea oficială a mandatului, precizând că siguranța cetățeanului, depolitizarea sistemului și reprofesionalizarea sa sunt principalele obiective ale mandatului său.



Totodată, el a precizat că va fi într-un „război total cu fenomenul crimonogen și infractorii”, precum și că gradul de specializare din cadrul posturilor de poliție din zona rurală trebuie ridicat și a explicat că, acolo unde sunt deficiențe de personal, va discuta cu șefii de arme pentru suplimentarea efectivelor din rândul jandarmilor, care au pregătirea necesară.



Nu în ultimul rând, ministrul Vela a promis că va desecretiza raportul evenimentelor din 10 august 2018, când mitingul diasporei era reprimat violent de Jandarmeria Română. Documentul era secretizat de un fost titular al portofoliului, Carmen Dan, într-una din succesivele guvernări PSD.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.